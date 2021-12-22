"Россия – страна возможностей" запустила 41 Центр компетенций на базе университетов в 2021 году

Состоялось второе заседание экспертного совета проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». На заседании экспертного совета были представлены промежуточные результаты реализации проекта в 2021 году, истории успеха взаимодействия студентов и работодателей, намечены новые векторы развития и подписано соглашение с АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

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Экспертный совет является коллегиальным органом, который проводит оценку со стороны профессионального сообщества по вопросам качества и объективности методов диагностики, оценки и развития универсальных надпрофессиональных компетенций у студентов и молодежи, а также их применимости и востребованности у работодателей.

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«Крайне важной считаю нашу совместную работу с Минобрнауки и российскими вузами по созданию сети Центров компетенций. Мы видим, что проект чрезвычайно востребован. В этом отношении очень показательно количество университетов, на базе которых работают Центры. В июле на первом заседании экспертного совета предполагалось открытие 25 Центров. Сейчас проект насчитывает 41 Центр компетенций в 21 регионе России, мы представлены в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на Центры только растет. На данный момент в проект вовлечены более 70 тысяч студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тысяч студентов пройдут диагностику компетенций», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель экспертного совета Алексей Комиссаров.

От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации выступил заместитель министра Григорий Гуров.

Мы, Министерство науки и образования Российской Федерации и АНО «Россия – страна возможностей», в тестовом режиме уже используем возможности Центров компетенций. Сейчас идет процесс отбора в Совет обучающихся при Минобрнауки России, и мы уже ведем оценку молодых людей с помощью того инструментария, который есть в АНО «Россия – страна возможностей». Это нам серьезно помогает анализировать информацию. Надеемся, что сможем и в дальнейшем использовать эти результаты», — сказал он.

В рамках заседания экспертного совета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

«Рад сообщить, что нами достигнуто соглашение с АНО «Россия – страна возможностей» о сотрудничестве по реализации проекта, направленного на развитие универсальных компетенций в рамках организации среднего профессионального образования. Мы уже приступили и к отбору этих организаций, и к определению формата поддержки их деятельности по развитию квалификации soft skills. Мы рассчитываем, что это станет моделью для масштабирования дальнейших практик проекта по развитию универсальных компетенций для организаций СПО.