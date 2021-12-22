Пока вы спали: предостережение Путина для НАТО и ограничения из-за омикрона

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Шольцу предстоит «война» на два фронта

Едва вступив в должность канцлера Германии, Олаф Шольц оказался в центре скандала с высылкой дипломатов, который серьезно осложнил отношения между Москвой и Берлином. Несмотря на то, что канцлер поддержал действия своего министра иностранных дел Анналены Бербок, немецкие СМИ отмечают, что единства у социал-демократов с входящими с правительственную коалицию «зелеными» уже нет, пишет «Независимая газета».

Серьезные расхождения наблюдаются и в вопросе реализации проекта «Северный поток – 2». Канцлер подчеркивает сугубо коммерческий характер проекта, а «зеленые» министры пытаются увязывать введение газопровода в строй с событиями на Украине. Также разногласия во внешней политике касаются и отношений с Китаем.

В России решили усмирить автоблогеров и мажоров

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания вплоть до уголовного за превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что этот законопроект направлен в первую очередь на мажоров и автоблогеров, снимающих нарушение ПДД на камеру и выкладывающих видео в соцсетях. По их мнению, ужесточение наказания позволит в течение нескольких лет избавиться от водителей-экстремалов.

Европа вводит ограничения из-за «омикрона»

На фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса «омикрон» Нидерланды свели на нет рождественский шопинг, введя локдаун. Ожидается, что на крайние меры может пойти и Великобритания, по которой новый штамм ударил сильнее всего, сообщают «Известия».

В Германии даже вакцинированным жителям запретили собираться группами более 10 человек и рекомендовали отказаться от запуска новогодних фейерверков «из-за высокого риска травм и без того огромной нагрузки на систему здравоохранения». В Дании и Ирландии ограничили работу клубов и пабов ночью. А во Франции отменили большинство публичных празднований Нового года.

Путин предостерег НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил об обеспокоенности размещением вблизи российских границ глобальной системы ПРО США. Он предостерег НАТО от дальнейшего расширения на Восток, затмив этим выступлением свою знаменитую «мюнхенскую речь», пишет «Коммерсант».

«Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России!» - заметил Владимир Путин.

Переговоры России и США ожидаются во второй половине января

Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США ожидаются во второй половине января и имеют первостепенное значение для Москвы. От их исхода будет зависеть судьба дальнейших консультаций с НАТО. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишут «Известия».