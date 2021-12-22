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18 минут назад

Телеведущая Скабеева указала на странную реакцию Зеленского после вопроса о Путине

Лидер Украины Владимир Зеленский странно себя повел после вопроса о контактах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Скабеева указала на странную реакцию Зеленского после вопроса о Путине
Фото: ReutersReuters

Журналист обратился к Зеленскому с вопросом о его российском коллеге. Он спросил президента, общаются ли лидеры государств. Ведь во время обмена моряками контакты глав были зафиксированы. Зеленский нервно засмеялся и стал путаться в словах. Однако, исходя из ответа, Путин и президент Украины не взаимодействуют.

«Сейчас нет никакого общения…есть», — говорится в комментарии лидера.

Беседу прокомментировала российская телеведущая Скабеева. Она отреагировала на ответ Зеленского в Telegram-канале.

«Зеленский, конечно, совсем не в форме. На вопрос: «Как происходит общение с Путиным», - ответил, что сейчас никакого общения нет и истерически засмеялся», — написала Скабеева.

Ранее бывший руководитель администрации Зеленского Андрей Богдан указал на изменение в поведении президента Украины. По его мнению, в его действиях и внешности произошли кардинальные преобразования. Экс-глава офиса считает, что Владимир Зеленский начал медленнее разговаривать. Кроме того, он сам недоволен тем, что делает, добавил Богдан.

Общество,Андрей Богдан,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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