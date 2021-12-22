Скабеева указала на странную реакцию Зеленского после вопроса о Путине

Лидер Украины Владимир Зеленский странно себя повел после вопроса о контактах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале.

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Журналист обратился к Зеленскому с вопросом о его российском коллеге. Он спросил президента, общаются ли лидеры государств. Ведь во время обмена моряками контакты глав были зафиксированы. Зеленский нервно засмеялся и стал путаться в словах. Однако, исходя из ответа, Путин и президент Украины не взаимодействуют.

«Сейчас нет никакого общения…есть», — говорится в комментарии лидера.

Беседу прокомментировала российская телеведущая Скабеева. Она отреагировала на ответ Зеленского в Telegram-канале.

«Зеленский, конечно, совсем не в форме. На вопрос: «Как происходит общение с Путиным», - ответил, что сейчас никакого общения нет и истерически засмеялся», — написала Скабеева.