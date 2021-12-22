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13 минут назад

Россияне разлюбили удаленку

Несмотря на массовый уход россиян на удаленку в разгар пандемии, они разлюбили дистанционный формат, и этот режим занятости вряд ли станет популярным в стране в перспективе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на препринт работы замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова «Анатомия коронакризиса через призму рынка труда».

Россияне разлюбили удаленку
Фото: ТАССТАСС

До начала пандемии COVID-19 в дистанционном режиме работали меньше миллиона россиян. С ростом числа заболевших и введением карантинных ограничений их число подскочило до 10-12 миллионов. Однако уже концу 2020 года этот показатель сократился до приблизительно 3 процентов (2 миллиона человек).

При этом если среди женщин в таком режиме трудились 20 процентов, то среди мужчин — только 9 процентов. Молодые работники работали дистанционно примерно в 1,5 раза чаще старших. Наиболее активное использование «дистанта» было зафиксировано в образовании: там на удаленку перешел почти каждый второй работник.

Как показало недавнее исследование международной рекрутинговой компании Hays, россияне предпочитают работать из дома и не стремятся возвращаться в офисы. 70 процентов опрошенных сотрудников предпочли бы работать удаленно. Пойти навстречу своим сотрудникам готовы и работодатели. 52 процента опрошенных менеджеров заявили, что собираются сохранить гибридный формат работы в 2022 году. Однако работая удаленно, россияне стали терять эффективность. Каждая пятая компания в стране сообщила, что сотрудники стали хуже работать дистанционно, а многие начали увольняться из-за выгорания.

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