Коммунальщиков без страховки заметили на крыше в Москве

На крыше одного из домов в столице заметили рабочих, убирающих снег без страховки. Фото из района Соколиная Гора опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».

Фото: Telegram-канал «Москва сейчас» Telegram-канал «Москва сейчас»

«Выполнение плана или смерть — девиз коммунальщиков», — мрачно пошутила по поводу увиденного администрация сообщества.

«Бессмертные, наверное», — с иронией удивились в комментариях. «Частная управляющая компания или организация какая сторонняя. Они любят болт класть на безопасность», — предположил один из пользователей. Кто-то добавил, что рабочие не только подвергают себя опасности, но и не вешают ограничительную ленту внизу около дома, чтобы снег не упал на голову прохожим.

Некоторые отметили, что подобная ситуация наблюдается не только в районе Соколиной Горы. Такие же опасные работы замечали в Кузьминках и Текстильщиках.

Кроме того, это не первый случай уборки снега без страховки, попавший на камеру. Ранее аналогичные действия рабочих неоднократно замечали в центре столицы.