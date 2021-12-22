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33 минуты назад

Круглый: Насильно прививать детей от коронавируса никто не будет

Вакцинацию от коронавируса, в том числе для подростков от 12 лет, включили в утвержденный Минздравом национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации. Останется ли вакцинация добровольной, «Парламентской газете» рассказал заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Круглый: Насильно прививать детей от коронавируса никто не будет
Фото:  © Юрий Инякин/ПГ © Юрий Инякин/ПГ

Согласно документу Минздрава, к приоритету первого уровня для вакцинации от COVID-19 отнесли людей в возрасте 60 лет и старше, работников медицинских и образовательных учреждений, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, а также россиян с хроническими заболеваниями и жителей крупных городов с численностью населения более миллиона человек.

К приоритету второго уровня — работников транспорта, сферы услуг, энергетики, а также таможенников, вахтовиков, волонтёров и военнослужащих.

В категорию приоритета третьего уровня включили государственных и муниципальных служащих, студентов вузов и колледжей старше 18 лет, а также детей от 12 до 17 лет. При этом в документе указано, что прививать подростков будут добровольно с письменного согласия одного из родителей.

«Всех людей очень волнует вопрос, не будут ли теперь по улицам бегать санитары и насильно вводить вакцину тем, кто не хочет прививаться. Такого не будет, — отметил Владимир Круглый. — Вакцинация остается добровольной. Детей будут прививать с согласия родителей. Штрафовать за отказ от прививки тоже не будут».

Информация о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь и определение приоритетных групп для вакцинации важна прежде всего для медицинских работников, уточнил сенатор. «А главное, это сделали для того, чтобы можно было закупать профилактические препараты от коронавируса за счёт средств бюджета, как и другие вакцины, включенные в календарь», — добавил он.

Общество,Минздрав РФ,Совет Федерации,Парламентская газета,
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