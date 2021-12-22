Круглый: Насильно прививать детей от коронавируса никто не будет

Вакцинацию от коронавируса, в том числе для подростков от 12 лет, включили в утвержденный Минздравом национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации. Останется ли вакцинация добровольной, «Парламентской газете» рассказал заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Фото: © Юрий Инякин/ПГ © Юрий Инякин/ПГ

Согласно документу Минздрава, к приоритету первого уровня для вакцинации от COVID-19 отнесли людей в возрасте 60 лет и старше, работников медицинских и образовательных учреждений, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, а также россиян с хроническими заболеваниями и жителей крупных городов с численностью населения более миллиона человек.

К приоритету второго уровня — работников транспорта, сферы услуг, энергетики, а также таможенников, вахтовиков, волонтёров и военнослужащих.

В категорию приоритета третьего уровня включили государственных и муниципальных служащих, студентов вузов и колледжей старше 18 лет, а также детей от 12 до 17 лет. При этом в документе указано, что прививать подростков будут добровольно с письменного согласия одного из родителей.

«Всех людей очень волнует вопрос, не будут ли теперь по улицам бегать санитары и насильно вводить вакцину тем, кто не хочет прививаться. Такого не будет, — отметил Владимир Круглый. — Вакцинация остается добровольной. Детей будут прививать с согласия родителей. Штрафовать за отказ от прививки тоже не будут».