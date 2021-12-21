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28 минут назад

Рудковская призвала посадить на 10 лет обидчиков Соловьева

Продюсер Яна Рудковская уверена, что наказание для избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева должно быть самы строгим, пишет «Спорт-экспресс».

Рудковская призвала посадить на 10 лет обидчиков Соловьева
Фото: ТАССТАСС

«Дима — очень приятный парень! Хороший мальчик! Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения. Я бы их на 10 лет посадила. И другим бы это было показательно», - сказала Рудковская.

Она добавила, что готова помочь Соловьеву, если эта помощь нужна, и. Надеется, что с ним будет все хорошо.

«А этим уродам хочется передать, что мы будем защищать Диму до последнего! Никто не позволит прикрыть дело!» — подчеркнула Рудковская.

Инцидент произошел ночью на улице у караоке-бара. Соловьев вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных избили его ногами. Соловьев был госпитализирован. Двое из трех нападавших были задержаны.

"Обидно и больно": Роднина отреагировала на избиение фигуриста Соловьева

Общество,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,Яна Рудковская,
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