Рудковская призвала посадить на 10 лет обидчиков Соловьева

Продюсер Яна Рудковская уверена, что наказание для избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева должно быть самы строгим, пишет «Спорт-экспресс».
«Дима — очень приятный парень! Хороший мальчик! Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения. Я бы их на 10 лет посадила. И другим бы это было показательно», - сказала Рудковская.
Она добавила, что готова помочь Соловьеву, если эта помощь нужна, и. Надеется, что с ним будет все хорошо.
«А этим уродам хочется передать, что мы будем защищать Диму до последнего! Никто не позволит прикрыть дело!» — подчеркнула Рудковская.
Инцидент произошел ночью на улице у караоке-бара. Соловьев вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных избили его ногами. Соловьев был госпитализирован. Двое из трех нападавших были задержаны.