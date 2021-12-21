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1 час назад

Максакова обратилась с просьбой к Путину

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова призвала президента России Владимира Путина защитить ее от бывшего мужа Владимира Тюрина.

Максакова обратилась с просьбой к Путину
Фото: ТАССТАСС

Максакова рассказала изданию News.ru, что опасается за свою жизнь, и поэтому побоялась приехать из Киева в Москву на заседание Пресненского суда, который на днях лишил ее квартиры на Пресненской набережной в пользу ее детей от Владимира Тюрина - 14-летней Людмилы и 17-летнего Ильи.

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», - заявила Максакова.

Певица уверена, что экс-супруг подписал ей смертный приговор и «шаг за шагом приводит его в исполнение».

Максакова выразила уверенность, что спасти ее от бывшего мужа может только президент РФ Владимир Путин, доработав статью Уголовного кодекса о высших лицах преступной иерархии.

По ее словам, сейчас статья носит «декларативный» характер, и чтобы привлечь человека к ответственности по ней, он должен сам прийти и сознаться.

Певица отметила, что Тюрин называет себя вором в законе, когда ему это выгодно, а в других ситуациях «стыдливо умалчивает о своих титулах и достижениях».

«Я как человек, получивший также юридическое образование, понимаю, что если статья из «декларативной» станет «рабочей», это позволит привлечь к ответственности по закону многих, кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие», - заявила экс-депутат.

Она призналась, что ей «очень страшно» и не к кому больше обращаться за помощью, кроме как к Владимиру Путину.

20 декабря Пресненский суд Москвы удовлетворил требование детей Марии Максаковой к матери о передаче им 260-метровой квартиры на Пресненской набережной. Певица уверена, что на этот шаг детей сподвиг их отец — бизнесмен Владимир Тюрин.

Общество,
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