Отец Тепляковой рассказал об инциденте в МГУ

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков рассказал, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери, пишут «Известия».

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Ранее в Интернете появилось видео, где Евгений Тепляков пытается прорваться к сотруднику вуза с громкими криками. Его удерживают два охранника. Инцидент произошел в МГУ, в это время его дочь сдавала экзамен. Мужчина ждал ее на посту охраны, но в какой-то момент решил пойти к ребенку.

«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. <...> О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», — сказал Тепляков.

Он считает, что процедура экзамена была нарушена, его назначили, не уведомив об этом родителей. Кроме того, отметил Тепялков, не были озвучены критерии оценивания. Алиса также была подготовлена для экзамена в устной форме. При этом, как пояснил Тепляков, преподаватели ей сообщили, что она не может сдать экзамен устно. По его словам, ректорат, Рособрнадзор и учебная часть вуза были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, так как ребенок к нему не готовился. Однако, в соответствии с требованиям, Алиса должна ответить на первый письменный вопрос, чтобы ее допустили до устной части.

Как пояснил Тепляков, время ответа не должно превышать 20 минут. Отец забеспокоился из-за того, что девочка долго находилась в кабинете. Он начал интересоваться, где его ребенок, но его игнорировали. Тогда он решил пойти за дочерью сам.

«Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», — заявил Тепляков.