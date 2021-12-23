Отец 9-летней студентки МГУ будет судиться с университетом

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его словам, были допущены при проведении экзамена. Он считает, что девочке дали слишком мало времени на подготовку по билету и вместо устного ответа заставили сдавать экзамен в том числе в письменной форме. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом в пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что никаких нарушений в ходе экзамена с участием девятилетней студентки не было. Пресс-секретарь факультета Александра Долгих отметила, что до сих пор непонятно, на каком основании отец девятилетней студентки Евгений Тепляков намерен подавать в суд на руководство вуза.

Ничего специального для девочки мы не придумывали. Не было ни задачи, ни потребности в этом, — рассказала Долгих.

Она добавила, что девочка сдаёт сессию досрочно, а от консультаций со специалистами, которые помогли бы разработать индивидуальный подход в обучении студентки, отказался отец Тепляковой.