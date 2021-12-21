Суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

Басманный суд Москвы опубликовал разъяснение постановления о штрафе в отношении канала «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ появился на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

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В материале отмечается, что поводом для возбуждения административного дела против канала за гей-пропаганду стали несколько эпизодов во время трансляции церемонии «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Один из них был связан с появлением на красной дорожке певца Филиппа Киркорова и блогера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) в костюмах, похожих на одежду жениха и невесты. «На мужчин летят конфетти, они смеются, демонстрируют признаки близости, в том числе обнимаются, один мужчина кладет руку на плечо другому, затем берет его слева под руку», — говорится в документе.

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Эксперты обратили внимание, что ведущие мероприятия Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак «вербально подчеркивали демонстрируемые в кадре культурально в России нетрадиционные отношения» между певцом и блогером. В частности, Нагиев, увидев Киркорова и Манукяна, крикнул «Горько» несколько раз, а Собчак сказала блогеру: «После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно». Также специалисты пришли к выводу, что высказывание Киркорова во время церемонии о том, что любовь не имеет границ, настроения и пола, «имплицитно указывает на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

Пропаганду нетрадиционных отношений увидели и в образах блогеров Алексея Жидковского и Игоря Синяка. Эксперты заявили, что знаменитости появились на мероприятии в образах, «культурально в России не соответствующих образу мужчины традиционной половой ориентации, выраженно подчеркивающих и демонстрирующих традиционные женские особенности».