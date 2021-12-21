Раскрыты подробности инцидента с отцом Тепляковой в МГУ

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой напал на заместителя декана факультета по административно-хозяйственной деятельности, когда его дочь сдавала экзамен, сообщила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих, пишет "Лента.ру".
Ранее видео конфликта появилось в Телеграм-канале "Москва сейчас". На нем два охранника удерживают отца Алисы Евгения Теплякова, который пытается прорваться к сотруднику вуза с громкими криками.
"У нас проходил сегодня экзамен у Алисы Тепляковой. Она сдавала экзамен одна, папа ожидал на посту охраны. Ему место выделили. Теплое. Чтобы не мерз. И в какой-то момент, когда Алиса спускалась в сопровождении тьютора в сторону туалета, папа решил прорваться на факультет с криками, что мы все плохие и он хочет поговорить с преподавателями", - рассказала Долгих.
Она уточнила, что отец Алисы Тепляковой не бил охранников, но сделал больно одному из пытавшихся его остановить сотрудников вуза, так как пихал его.
«До этого он час спокойно сидел, ожидал, приняв позицию, что экзамен сдает только Алиса. Ему были направлены все правила проведения процедуры экзамена, с которыми он согласился. Поэтому я не могу вам сказать, какие требования у него были. Он их не озвучил. Он просто пытался прорваться к преподавателям и сотрудникам учебной части. Зачем? Неясно», — отметила Долгих.
Также она добавила, что свидетелями происходящего стали Алиса и другие студенты.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение факультета психологии МГУ. Ранее Евгентий Тепляков жаловался на травлю и угрозы в аддрес семьи.