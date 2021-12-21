Раскрыты подробности инцидента с отцом Тепляковой в МГУ

«До этого он час спокойно сидел, ожидал, приняв позицию, что экзамен сдает только Алиса. Ему были направлены все правила проведения процедуры экзамена, с которыми он согласился. Поэтому я не могу вам сказать, какие требования у него были. Он их не озвучил. Он просто пытался прорваться к преподавателям и сотрудникам учебной части. Зачем? Неясно», — отметила Долгих.