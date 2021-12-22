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57 минут назад

В Москве продают квартиру без туалета за 2,5 млн рублей

В самой дешевой квартире, выставленной на продажу в Москве в декабре 2021 года, не установлен туалет, а ее стоимость равняется 2,5 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Москвичам предложили купить дешевую квартиру без туалета
Фото: РИАМО, Пелагия ТихоноваРИАМО, Пелагия Тихонова

Площадь жилья составляет всего 10 кв. м. Квартира находится на юго-востоке города в 15 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская». При этом продавец пообещал организовать туалет, если будет оформлена сделка.

В список самых дешевых квартир столицы также вошла студия площадью 13,2 кв. м рядом со станцией метро «Стахановская». Эта квартира продается за 2,8 млн рублей.

По данным сервиса ЦИАН, третье место среди самых дешевых столичных квартир заняло жилье в районе станции метро «Филатов Луг». Там квартира площадью 15 кв. м продается за 2,8 млн рублей.

Общество,РИА Новости,
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