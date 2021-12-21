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1 час назад

Попова сообщила о распространении омикрона среди мышей и крыс

Штамм «омикрон», в отличие от предыдущих вариантов коронавируса, заражает мышей и крыс. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ, пишет ТАСС.

Попова сообщила о распространении омикрона среди крыс
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», - сказала она.

Кроме того, главный санитарный врач России рассказала, что количество выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса увеличилось до 41.

"В Российской Федерации <...> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре. <…> На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет", - заверила Попова.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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