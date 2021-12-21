Попова сообщила о распространении омикрона среди крыс

«Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», - сказала она.