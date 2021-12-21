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29 минут назад

В России пересмотрят особенности вакцинации от COVID

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что необходимо пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса в связи с появлением нового штамма "омикрон", пишет РИА Новости.

"Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мурашко сообщил, что ревакцинация помогает эффективно поднять уровень защитных антител и защитить в том числе от нового штамма "омикрон", пишет РИА Новости.

Общество,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Правительство РФ,РИА Новости,
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