В России пересмотрят особенности вакцинации от COVID

"Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.