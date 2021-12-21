В Минздраве перечислили основные симптомы «омикрон»-штамма

Основными симптомами «омикрон»-штамма коронавируса являются першение в горле, лихорадка и мышечные боли. Об этом, как передает ТАСС, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия», - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам главы Минздрава, симптомы «омикрона» похожи на течение гриппа.
Мурашко отметил, что Минздрав вместе со специалистами Роспотребнадзора изучил особенности течения нового штамма коронавирусной инфекции в Южной Африке.
Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что организация обеспокоена скоростью распространения «омикрон»-штамма коронавируса, однако есть надежда, что новый вариант вируса позволит победить пандемию.