В Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ выявлен 41 случай заражения "омикроном"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на 21 декабря в России выявлен 41 случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. "Выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", - уточнила Попова. Она добавила, что большая часть пациентов с "омикроном", выявленных в России, имеет иммунитет к коронавирусу. Попова также призвала в преддверии новогодних праздников воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях. 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о 25 случаях "омикрон"-штамма коронавируса, выявленных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В ноябре на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса. В настоящее время штамм уже выявили более чем в 60 странах, в том числе в России. В ВОЗ также рассказали, почему новый штамм коронавируса называется именно "омикрон".