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19 минут назад

Таиланд серьезно ужесточил правила въезда туристов

В Таиланде закроют регистрацию путешественников, которые желают въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница" (за исключением Пхукета). Об этом сообщает издание The Thaiger.

Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристическая программа "Песочница" подразумевает, что вакцинированные путешественники обязаны провести на территории выбранной провинции Таиланда не менее пяти дней. По Test&Go жители 63 стран (России нет в списке) могут посетить тайские курорты без карантина.

Прием новых туристов по данным схемам прекратиться начиная с полуночи 22 января. Это правило может быть пересмотрено после 4 января.

Те, кто на данный момент уже получил разрешение на въезд, смогут воспользоваться им до 10 января. Подать новые заявки временно будет невозможно.

Уже получившие разрешение туристы по новым правилам обязаны сдать второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в Таиланде. Те, кто зарегистрировался, но еще не получил QR-код Thai Pass, еще имеют шансы попасть на отдых.

Накануне в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Вьетнам обновил правила въезда и посещения страны российскими туристами. Посетить курорты смогут только те их них, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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