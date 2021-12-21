В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
1 час назад

Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, которыми вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ и Уголовный кодекс (УК) РФ, направленных на ужесточение ответственности за неполную уплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документам, административная ответственность будет наступать за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Уголовная - за неоднократное нарушение алиментных требований.

Поправки в УК РФ предусматривают наказание вплоть до одного года лишения свободы. Также устанавливается, что неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

Законопроекты были инициированы и внесены на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.

Общество,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители