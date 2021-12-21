Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, которыми вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ и Уголовный кодекс (УК) РФ, направленных на ужесточение ответственности за неполную уплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

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Согласно документам, административная ответственность будет наступать за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Уголовная - за неоднократное нарушение алиментных требований.

Поправки в УК РФ предусматривают наказание вплоть до одного года лишения свободы. Также устанавливается, что неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.