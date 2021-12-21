Полиция Коми проводит проверку после появления в Сети видео с «инспектором-проповедником», пишет SHOT.

В ролике, предположительно снятым водителем автомобиля, автоинспектор зачитывает уведомление о штрафе в стиле молебна. В ходе монолога сотрудника ГИБДД звучат выражения, вроде «штрафа окаянного», а на фоне слышен чей-то смех.

По данным Telegram-канала, мужчину с видео зовут Вадим Ветошкин, он лейтенант полиции, инспектор ДПС ГИБДД по республике Коми.

«Коллеги говорят, что Ветошкин хороший мужик, любит пошутить», — отмечается в публикации.