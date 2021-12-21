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1 час назад

Сотрудник ДПС зачитал уведомление о штрафе на церковный распев

Полиция Коми проводит проверку после появления в Сети видео с «инспектором-проповедником», пишет SHOT.

В ролике, предположительно снятым водителем автомобиля, автоинспектор зачитывает уведомление о штрафе в стиле молебна. В ходе монолога сотрудника ГИБДД звучат выражения, вроде «штрафа окаянного», а на фоне слышен чей-то смех.

По данным Telegram-канала, мужчину с видео зовут Вадим Ветошкин, он лейтенант полиции, инспектор ДПС ГИБДД по республике Коми.

«Коллеги говорят, что Ветошкин хороший мужик, любит пошутить», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Казани ГИБДД оштрафовала пранкера, который снимал ролики в полицейской форме, а в Московской области автоинспекторы спасли из пожара в деревне куриц.

Общество,Видео,ГИБДД,
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