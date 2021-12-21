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51 минуту назад

Пенсионерки из «Отряда Путина» выпустили коллекцию одежды

Российские пенсионерки из «Отрядов Путина» создали коллекцию одежды в поддержку президента страны. Согласно опубликованному в TikTok видео, в нее вошли футболка и шоппер с надписью «Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке».

В видеозаписи пожилая женщина повторяет слоган, изображенный на одежде, демонстрируя оба предмета новой линейки одежды.

Отметим, что неформальное движение «Отряды Путина» зародилось в Краснодаре, на базе благотворительного фонда «Социальная справедливость». Активистки снимают различные политические ролики, которые после становятся вирусными в соцсетях и менеджерах.

Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге

Идейный вдохновитель движения, Марат Динаев, часто остается за кадром. За почти девять лет существования в послужном списке организации уже оказались штурм штаба оппозиционера Алексея Навального и местного отделения партии «Яблоко».

Общество,Видео,Марат Динаев,Алексей Навальный,Партия "Яблоко",
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