Петербург стал лидером по заболеваемости COVID среди городов

Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости коронавирусом среди крупных городов за сутки, там отмечено 2075 новых случаев. В тройку "лидеров" по заболеваемости также входят Москва (1906) и Московская область (1811 новых случаев коронавируса). Об этом сообщается в Telegram федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 219, что стало максимумом с начала пандемии, и достигло 9 055 199. Число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 25 907, до 10 267 719 случаев. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1027, до 299 249. Таким образом, уже пять дней подряд число умерших не превышает 1100 в сутки.

Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что в России выявлено порядка 30 человек, заболевших новым «омикрон»-штаммом, при этом тяжёлых больных среди них нет. Как ранее заявили в ВОЗ, «омикроном» могут заразиться даже привитые и переболевшие коронавирусом.