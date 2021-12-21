Агрегатор оценок Metacritic составил список худших игр года. Об этом сообщает Lenta.ru.

Главным провалом года, по мнению пользователей сервиса, стал футбольный симулятор eFootball 2022.

«Критики и игроки отметили смехотворную, убогую графику, бессвязный и летаргический игровой процесс и острую нехватку контента», — говорится в заключении.

На втором месте оказалась игра Balan Wonderworld для Nintendo Switch, на третьем — Werewolf: The Apocalypse — Earthblood, вышедшая на PlayStation 4. В топ-5 также попали Taxi Chaos, Of Bird and Cage.

На шестой позиции оказался сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который авторы раскритиковали за низкий уровень графики и огромное количество багов.