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1 час назад

Составлен список худших игр 2021 года

Агрегатор оценок Metacritic составил список худших игр года. Об этом сообщает Lenta.ru.

ЕFootball 2022 -возглавил антирейтинг среди компьютерных игр в текущем году
1/10 ЕFootball 2022 -возглавил антирейтинг среди компьютерных игр в текущем году
Фото: Скриншот из игры
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Balan Wonderworld - 2 место антирейтинга
2/10 Balan Wonderworld - 2 место антирейтинга
Фото: Скриншот из игры
На третьем — Werewolf: The Apocalypse — Earthblood
3/10 На третьем — Werewolf: The Apocalypse — Earthblood
Фото: Скриншот из игры
Taxi Chaos - 4 место
4/10 Taxi Chaos - 4 место
Фото: Скриншот из игры
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Of Bird and Cage - 5 место
5/10 Of Bird and Cage - 5 место
Фото: Скриншот из игры
На шестой позиции оказался сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition
6/10 На шестой позиции оказался сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition
Фото: Скриншот из игры
I Saw Black Clouds - 7 место
7/10 I Saw Black Clouds - 7 место
Фото: Скриншот из игры
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Arkham Horror: Mother’s Embrace - 8 место
8/10 Arkham Horror: Mother’s Embrace - 8 место
Фото: Скриншот из игры
Demon Skin - 9 место
9/10 Demon Skin - 9 место
Фото: Скриншот из игры
Necromunda: Hired Gun
10/10 Necromunda: Hired Gun
Фото: Скриншот из игры

Главным провалом года, по мнению пользователей сервиса, стал футбольный симулятор eFootball 2022.

«Критики и игроки отметили смехотворную, убогую графику, бессвязный и летаргический игровой процесс и острую нехватку контента», — говорится в заключении.

На втором месте оказалась игра Balan Wonderworld для Nintendo Switch, на третьем — Werewolf: The Apocalypse — Earthblood, вышедшая на PlayStation 4. В топ-5 также попали Taxi Chaos, Of Bird and Cage.

На шестой позиции оказался сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который авторы раскритиковали за низкий уровень графики и огромное количество багов.

Ниже расположились I Saw Black Clouds, Arkham Horror: Mother’s Embrace, Demon Skin и Necromunda: Hired Gun.

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