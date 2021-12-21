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1 час назад

Инфекционист рассказал об отличиях штаммов «дельта» и «омикрон»

Быстро распространяющийся по всему миру штамм коронавируса «омикрон» обладает более высокой контагиозностью, то есть способностью заражать, по сравнению со штаммом «дельта». Клинические проявления заболеваний, вызванным разными мутациями вируса, есть, однако они незначительны. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Инфекционист рассказал об отличиях дельты и омикрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста, при инфицировании «дельтой» болезнь часто развивается как обычная респираторная инфекция. «Омикрон» пока также проявляется в основном как ОРЗ.

«Респираторные проявления, мышечные боли, выраженная усталость, ночная потливость, снижение аппетита встречаются и при других ОРЗ», - сказал доктор «Российской газете».

Однако омикрон-штамм имеет одну характерную особенность: аносмия (потеря или искажение обоняния) стала встречаться реже, указал инфекционист.

Он добавил, что число случаев госпитализации и летальных исходов в ЮАР, где был выявлен «омикрон», пока не растет или растет незначительно, поэтому утверждать о повышенной патогенности еще рано.

Поздняков также предположил, что легкое течение заболевания при заражении мутировавший вирусом связано с протективным действием вакцин, поскольку выросло число привитых людей.

Во вторник, 21 декабря, научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора показал фотографии вирусных частиц омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Общество,Роспотребнадзор,"Российская газета",
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