В России выявили 25 907 случаев COVID за сутки

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

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За это же время в 85 регионах скончались 1 027 человек, а полностью выздоровели – 40 219.

Больше всего заболевших коронавирусом было обнаружено в Санкт-Петербурге - 2 075 случаев, Москве - 1 906 случаев и Московской области - 1 811.

Так, в столице за последние 24 часа были госпитализированы 795 пациентов с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 538 человек.

Полностью вылечились за то же время в Москве еще 3 155 человек, скончались от коронавирусной инфекции 80 пациентов.

Меньше всего случаев заболевания ковидом было выявлено в республике Алтай - 12 заболевших, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 8 и 1 соответственно.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 267 719 случаев COVID-19. За весь период умерли от коронавируса 299 249 пациентов, полностью выздоровели после прохождения лечения 9 055 199 человек в 85 регионах.