33% россиян набирают вес в течение новогодних каникул

«Главным открытием исследования стало то, что каждый третий россиянин (33% респондентов) набирает вес за новогодние каникулы. Из этого числа большинство опрошенных (37%) признались, что набирают 1-3 кг. 28% ответили, что прибавляют в весе, но несущественно (менее 1 кг), 18% сообщили, что становятся тяжелее на 3-5 кг, а более 5 кг «наедает» 17% любителей новогодних застолий. При этом среди всех опрошенных никогда не меняются в весе из-за нового года 23%, а 44% - вообще не считают нужным портить себе выходные и следить за весом», - говорится в сообщении.