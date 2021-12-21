33% россиян набирают вес в течение новогодних каникул

Новогодние праздники влияют на физическую и спортивную форму жителей России, согласно опросу каждый третий россиянин набирает вес в период каникул. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе производителя спортивного оборудования - компании Hasttings со ссылкой на собственное исследование.
«Главным открытием исследования стало то, что каждый третий россиянин (33% респондентов) набирает вес за новогодние каникулы. Из этого числа большинство опрошенных (37%) признались, что набирают 1-3 кг. 28% ответили, что прибавляют в весе, но несущественно (менее 1 кг), 18% сообщили, что становятся тяжелее на 3-5 кг, а более 5 кг «наедает» 17% любителей новогодних застолий. При этом среди всех опрошенных никогда не меняются в весе из-за нового года 23%, а 44% - вообще не считают нужным портить себе выходные и следить за весом», - говорится в сообщении.
Однако, в пресс-службе добавили, что большинство россиян (67%) верят, что не пополнеют после новогодних праздников, поэтому ничего особенного предпринимать не планируют.
«Среди оставшихся, все-таки озабоченных вопросом, как не набрать лишние килограммы, 26% планируют сократить количество застолий с друзьями, коллегами и даже родственниками. 16% сообщили, что снизят калорийность новогоднего ужина и не станут доедать запасы, оставшиеся от праздничного стола в течение следующих дней после нового года. Чуть больше (17%) респондентов откажутся от алкоголя. Примечательно, что 29% планируют в праздничные дни заниматься спортом, как обычно, чтобы сохранить свой график тренировок, а 12% - собираются «попотеть» даже сильнее, чем обычно», - подчеркнули в компании.
Кроме этого, 19% опрошенных считают, что Новый год - это хороший повод привести себя в форму, а 45% респондентов этот праздник никак не мотивирует.
«Из них 23% считают, что, и так хороши в любом весе, 9% - постоянно находятся в состоянии «я худею», не зависимо от праздников, а 13% ответили, что поддерживают себя в хорошей форме круглый год. Для 36% мотивом для похудения является не сам Новый год, а последствия праздников», - заключили в пресс-службе.