СберМедИИ запатентовал сервис на основе ИИ для помощи врачам в постановке диагноза

Как сообщили в компании, на платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на "цифровой консилиум" данные исследований и получить консультации и помощь

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Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) получила патент на сервис MDDC, который при помощи искусственного интеллекта (ИИ) способен помочь врачам дистанционно поставить диагноз на основании различных медицинских данных и исследований. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

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"Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) создан для поддержки принятия врачебных решений на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики. На платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на "цифровой консилиум" данные исследований и получить консультации и помощь при постановке диагнозов по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, уникальность MDDC заключается в применении алгоритмов искусственного интеллекта для обработки медицинских исследований и дальнейшей верификации полученных данных врачами-специалистами. Подразумевается, что разработка должна бать интегрирована в интерфейсы медицинских учреждений, что позволит им обмениваться данными по специальному протоколу через защищенный канал связи.