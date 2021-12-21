СберМедИИ запатентовал сервис на основе ИИ для помощи врачам в постановке диагноза

Как сообщили в компании, на платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на "цифровой консилиум" данные исследований и получить консультации и помощь
Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) получила патент на сервис MDDC, который при помощи искусственного интеллекта (ИИ) способен помочь врачам дистанционно поставить диагноз на основании различных медицинских данных и исследований. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в пресс-службе компании.
"Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) создан для поддержки принятия врачебных решений на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики. На платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на "цифровой консилиум" данные исследований и получить консультации и помощь при постановке диагнозов по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования", - сказано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, уникальность MDDC заключается в применении алгоритмов искусственного интеллекта для обработки медицинских исследований и дальнейшей верификации полученных данных врачами-специалистами. Подразумевается, что разработка должна бать интегрирована в интерфейсы медицинских учреждений, что позволит им обмениваться данными по специальному протоколу через защищенный канал связи.
По словам генерального директора компании Игала Зака, MDDC позволяет клиникам по всей стране обеспечить доступ к компетенциям врачей различных специальностей, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов вне зависимости от места нахождения пациента и клиники. "Отмечу удобство интерфейса для врачей, загрузить цифровые документы можно через веб-интерфейс, либо через программы, уже интегрированные в медицинскую информационную систему (МИС) клиники. Платформа работает с такими медицинскими данными, как DICOM, EDF, tiff, jpeg, svs, текстовыми данными", - пояснил Зак.