Пока вы спали: «Люблинский треугольник» против РФ и опасность для предпенсионеров

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

«Люблинский треугольник» объединился против Москвы

Видео дня

Президенты Литвы, Польши и Украины – стран, входящих в «люблинский треугольник», провели встречу в закрытом режиме в украинской государственной резиденции Синегора в Ивано-Франковской области. Собираясь на встречу, польский президент Анджей Дуда сообщил, что страны треугольника намерены «предоставить Украине поддержку в условиях давления и провокаций России», пишет «Независимая газета».

Главы Литвы и Польши намерены убедить США и Западную Европу в необходимости жесткого диалога с Россией на фоне российских требований по безопасности и письменных гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Украина может стать пристанищем российских уголовников

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства для россиян, которых «преследуют по политическим мотивам», а также воевавших в Донбассе в рядах ВСУ. Об этом пишет «Взгляд».

Опрошенные газетой эксперты отметили, что подписанный Зеленским законопроект является ответом на упрощение Россией процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса, а также попыткой попиариться и напомнить, что РФ остается для украинских властей «страной-агрессором».

Мошенники нацелились на предпенсионеров

Телефонные мошенники начали звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом со ссылкой на ВТБ пишут «Известия».

При этом эксперты, специализирующиеся на кибербезопасности, отметили, что, поверив мошенникам, пожилые люди дают им номер банковской карты, якобы для зачисления денежных средств, а также диктуют код из СМС-сообщения. После чего лишаются денег перед новогодними праздниками без возможности их возврата, так как с позиции банка клиент сам подтвердил операцию, назвав код.

Россия обсудит гарантии безопасности на двусторонней основе

Москва намерена вести переговоры по гарантиям безопасности не с НАТО и ЕС, а исключительно на двусторонней основе с США и отдельными европейскими странами. При этом Россия пригрозила «военно-техническим и военными ответами», если ее позиция не будет услышана, пишет «Коммерсант».

Эксперт клуба «Валдай», заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что с российской точки зрения европейские страны не обладают собственной субъектностью в области безопасности, а НАТО управляется Вашингтоном.

«Приглашения к танцу»: эксперт оценили позицию Москвы на переговорах о безопасности

Российские проекты документов по гарантиям безопасности — это стартовая переговорная позиция Москвы и она подлежит обсуждению с западными странами. Об этом заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, Москва не рассчитывает, что ее предложения будут тут же приняты даже «без изменения запятых и знаков препинания».