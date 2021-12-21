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58 минут назад

В Подмосковье появился снеговик с посланием к россиянам

В Реутове Московской области заметили снеговика, на котором неизвестные закрепили бумажку с необычным посланием. Согласно посту в Instagram-аккаунте «РЕУТОВ Подмосковье», снежная фигура призывает людей вакцинироваться от COVID-19.

В Подмосковье заметили снеговика с посланием к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прививайтесь, чтобы не стать снеговиком в новом году», — написано на бумажке.

Снежная фигура находится на улице Ленина. В комментариях люди шутку интересовались, успел ли сам снеговик сделать прививку от коронавируса.

«Ага, как Жириновский — восемь раз за год», — написал один из комментаторов.

Другие же не оценили подобного юмора.

«Это ж какая дурь должна быть в голове у человека, сотворившего это. Народ деградирует ускоренными темпами», — возмутился один из комментаторов.

Напомним, что ранее москвичи пожаловались на подтопление станции метро «Динамо» в Москве. Согласно кадрам, опубликованным в интернете, подтеки на стенах и потолке сильно увеличились.

Известно, что проблемы с водой под землей усугубились после того, как рабочие начали делать переход на станцию «Петровский парк». Во время строительных работ была раскопана одна из них, из-за чего на станцию и хлынула вода.

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