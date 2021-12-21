Головная боль и внезапная слабость являются наиболее характерными проявлениями нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом Ura.ru заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон». Новый штамм начал быстро распространятся по миру.

Из-за резкого скачка заболеваемости, вызванного «омикроном», в Лондоне ввели режим ЧС. 19 декабря в Великобритании было зарегистрировано почти 82 тысяч новых случаев COVID-19 — почти в два раза больше, чем неделей ранее.

«У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», - рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

При этом он подчеркнул, что точный штамм коронавируса без соответствующих исследований определить сложно, так как для COVID-19 описано более 70 симптомов.

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма, "визитная карточка" была — потеря обоняния, на "дельте" тоже встречается, но гораздо реже», - заявил Владимир Болибок.

По его словам, медики из других стран, где есть большое число заражений «омикроном», отмечают, что у этого варианта коронавируса потеря обоняния случается крайне редко.