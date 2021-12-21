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52 минуты назад

Песков назвал огромным успехом применение «Спутника V» в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник» более чем в 70 странах. Он отметил, что препарату от Российского фонда прямых инвестиций пришлось соперничать с препаратами других компаний, «чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Песков оценил применение «Спутника V» в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ пронёс вакцину через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже её применяют у себя — это огромный успех, — сказал Песков.

Песков также добавил, что РФПИ использует средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе.

Канал РФПИ представляет собой надёжный канал, который позволяет использовать деньги на возвратной основе, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что все документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены в организацию до конца января, заявил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар. Он добавил, что представители организации смогут провести инспекцию на месте производства российского препарата в феврале 2022 года.

Общество,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,Фонд национального благосостояния,ВОЗ,
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