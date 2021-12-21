Песков оценил применение «Спутника V» в мире

Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ пронёс вакцину через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже её применяют у себя — это огромный успех, — сказал Песков.