Перечислены странные предметы в гардеробе Сталина

В связи с очередной годовщиной со дня рождения Сталина издание mk.ru решило сделать обзор его гардероба.

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Как пишет издание со ссылкой на экспертов, одним из мест сосредоточения туалета вождя в его подмосковной резиденции была левая от входа вешалка, на которую «кроме Сталина, никто никогда своих вещей не вешал».

На момент смерти на этой вешалке оказалось: «пальто меховое и над ним шапки — котиковая, колонковая и из черно-бурых лисиц». Помимо этого там висели военный плащ с клетчатым шарфом, а над ним военная фуражка. В прихожей также находилось драповое коричневое пальто, серое коверкотовое штатское с надставленными карманами пальто и пальто летнее серое старое. Хранились здесь же у Сталина и заячьи рукавицы со штатской фуражкой.

В кабинете у Сталина висел военный плащ и серо-голубой военный костюм генералиссимуса.

В платяном шкафу спальни висели два кителя и две пары брюк на подтяжках, два пиджака-кителя штатских, две пары брюк лежали внизу. Также там находилось несколько пар пальто и шляпы. На полках лежали носовые платки, кальсоны и рубашки.

Из обуви у «вождя народов» имелись тапочки, сапоги военные, валенки фетровые, ботинки, унты нанайские. Спал Сталин в файдешиновом халате.

Из странных предметов у вождя была шапка из черно-бурой лисицы, подарок. Но изначальный вариант шапки ему не понравился. Проблему решили следующим образом: из офицеров охраны подыскали человека с подходящим размером головы, он надел шапку, а парикмахер аккуратно машинкой для стрижки волос укоротил мех. Так, у Сталина появилась шапка «стриженная лиса».

Выходные туфли у Сталина были только одни, еще довоенные. Его пытались отговорить от их носки, особенно на официальных встречах, так как они были все потресканные и сношенные. Но Сталин отказывался, обслуге дома удавалось невероятными усилиями натирать кремом их до блеска. Эти туфли Сталин проносил до самой смерти.