Перечислены странные предметы в гардеробе Сталина

В связи с очередной годовщиной со дня рождения Сталина издание mk.ru решило сделать обзор его гардероба.
Как пишет издание со ссылкой на экспертов, одним из мест сосредоточения туалета вождя в его подмосковной резиденции была левая от входа вешалка, на которую «кроме Сталина, никто никогда своих вещей не вешал».
На момент смерти на этой вешалке оказалось: «пальто меховое и над ним шапки — котиковая, колонковая и из черно-бурых лисиц». Помимо этого там висели военный плащ с клетчатым шарфом, а над ним военная фуражка. В прихожей также находилось драповое коричневое пальто, серое коверкотовое штатское с надставленными карманами пальто и пальто летнее серое старое. Хранились здесь же у Сталина и заячьи рукавицы со штатской фуражкой.
В кабинете у Сталина висел военный плащ и серо-голубой военный костюм генералиссимуса.
В платяном шкафу спальни висели два кителя и две пары брюк на подтяжках, два пиджака-кителя штатских, две пары брюк лежали внизу. Также там находилось несколько пар пальто и шляпы. На полках лежали носовые платки, кальсоны и рубашки.
Из обуви у «вождя народов» имелись тапочки, сапоги военные, валенки фетровые, ботинки, унты нанайские. Спал Сталин в файдешиновом халате.
Из странных предметов у вождя была шапка из черно-бурой лисицы, подарок. Но изначальный вариант шапки ему не понравился. Проблему решили следующим образом: из офицеров охраны подыскали человека с подходящим размером головы, он надел шапку, а парикмахер аккуратно машинкой для стрижки волос укоротил мех. Так, у Сталина появилась шапка «стриженная лиса».
Выходные туфли у Сталина были только одни, еще довоенные. Его пытались отговорить от их носки, особенно на официальных встречах, так как они были все потресканные и сношенные. Но Сталин отказывался, обслуге дома удавалось невероятными усилиями натирать кремом их до блеска. Эти туфли Сталин проносил до самой смерти.
Ранее сообщалось, что на доме офицеров российского города установили барельеф со Сталиным.