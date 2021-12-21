Страхование от пожаров в РФ предложили сделать обязательным

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян предложил ввести в России обязательное страхование от пожаров. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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По его словам, страхование от пожаров должно быть обязательным, так как этот путь избрали многие страны мира с развитой экономикой. Для граждан этих стран страховка — главный стимулятор решения вопросов, среди которых есть и вопрос безопасности.

Как отметил Чуприян, при введении обязательного страхования отчисления в страховой фонд будут ниже, если число недостатков по линии пожарной безопасности будет небольшим или их не будет вовсе.

«И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого», — заявил он.

Чуприн также добавил, что российскому обществу только предстоит созреть для подобного шага.