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26 минут назад

Врио главы МЧС предложил сделать обязательным страхование от пожаров в России

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян предложил ввести в России обязательное страхование от пожаров. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Страхование от пожаров в РФ предложили сделать обязательным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, страхование от пожаров должно быть обязательным, так как этот путь избрали многие страны мира с развитой экономикой. Для граждан этих стран страховка — главный стимулятор решения вопросов, среди которых есть и вопрос безопасности.

Как отметил Чуприян, при введении обязательного страхования отчисления в страховой фонд будут ниже, если число недостатков по линии пожарной безопасности будет небольшим или их не будет вовсе.

«И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого», — заявил он.

Чуприн также добавил, что российскому обществу только предстоит созреть для подобного шага.

Ранее в МЧС заявили, что число происшествий с газовым оборудованием и электрообогревательными приборами в российских домах возросло. Как уточнили в ведомстве, 60% пожаров случаются в жилых домах. В трети случаев причиной происшествия становится неисправная электропроводка. Около 60% людей погибают от отравления продуктами горения.

Общество,Александр Чуприян,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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