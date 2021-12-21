Половина россиян рассматривает переход на фриланс

По данным издания, в России без оформления в штат или подобным образом трудится треть граждан. Сейчас для каждого шестого фриланс является основным источником дохода и занятости. Проведенный опрос показал, что большинство фрилансеров зарабатывают только до 15 тыс. рублей в месяц, и только 11% удается перешагнуть порог в 50 тыс. рублей. Тем не менее, о своем желании перейти на такой вид занятости заявляют 46% граждан. Те же, кто предпочитает офисную работу в штате указали, что их во фрилансе их беспокоит низкая пенсия в будущем, потеря доходов и невозможность получить ипотеку или потребкредит.