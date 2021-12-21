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1 час назад

Исследование: половина россиян рассматривает переход на фриланс

Около половины россиян (46%) рассматривает возможность полного ухода на фриланс с основного места работы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Работы. ру" и "СберНПФ".

Половина россиян рассматривает переход на фриланс
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным издания, в России без оформления в штат или подобным образом трудится треть граждан. Сейчас для каждого шестого фриланс является основным источником дохода и занятости. Проведенный опрос показал, что большинство фрилансеров зарабатывают только до 15 тыс. рублей в месяц, и только 11% удается перешагнуть порог в 50 тыс. рублей. Тем не менее, о своем желании перейти на такой вид занятости заявляют 46% граждан. Те же, кто предпочитает офисную работу в штате указали, что их во фрилансе их беспокоит низкая пенсия в будущем, потеря доходов и невозможность получить ипотеку или потребкредит.

Также в ходе исследования выяснилось, что услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания. Как рассказали эксперты "Известиям", в ближайшие годы тренд на альтернативные формы занятости будет только крепнуть. Ранее Минтруд перечислил регионы-лидеры по удаленке. По всей России в дистанционном формате сегодня работает порядка 5% сотрудников.

Общество,Минтруд,газета "Известия",
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