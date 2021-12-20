Разработан ГОСТ по захоронению в братских могилах

В России разработали ГОСТ по срочному захоронению трупов людей и животных в братских могилах в военное и мирное время. Документ размещен на порталах правовых и нормативно-технических документов, в том числе на сайте МЧС.

Стандарты разработаны ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС и должны вступить в силу 1 февраля 2022 года. Документ устанавливает общие требования к захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе или в результате военных конфликтов, а также в результате ЧС в мирное время.

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Согласно ГОСТу, при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа, а также расположение источника водоснабжения и уклон местности. При захоронении тел погибших в братских могилах необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между гробами должно быть не менее полуметра и было заполнено слоем земли и слоем хвороста, расстояние по вертикали также не должно превышать полметра.

Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, должно проходить на специально отведенных участках. Хоронить умерших от особо опасных инфекций следует в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

Местным властям предписывается в мирное время создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, в том числе гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств (хлорной извести), средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. На базе ритуальных служб будут создаваться команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время, которые будут собирать тела погибших, доставлять к месту погребения, подвозить гробы и проводить захоронение.