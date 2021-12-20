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1 час назад

В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах

В России разработали ГОСТ по срочному захоронению трупов людей и животных в братских могилах в военное и мирное время. Документ размещен на порталах правовых и нормативно-технических документов, в том числе на сайте МЧС.

Разработан ГОСТ по захоронению в братских могилах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стандарты разработаны ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС и должны вступить в силу 1 февраля 2022 года. Документ устанавливает общие требования к захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе или в результате военных конфликтов, а также в результате ЧС в мирное время.

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Согласно ГОСТу, при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа, а также расположение источника водоснабжения и уклон местности. При захоронении тел погибших в братских могилах необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между гробами должно быть не менее полуметра и было заполнено слоем земли и слоем хвороста, расстояние по вертикали также не должно превышать полметра.

Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, должно проходить на специально отведенных участках. Хоронить умерших от особо опасных инфекций следует в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

Местным властям предписывается в мирное время создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, в том числе гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств (хлорной извести), средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. На базе ритуальных служб будут создаваться команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время, которые будут собирать тела погибших, доставлять к месту погребения, подвозить гробы и проводить захоронение.

Ранее глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев предупредил, что местные власти имеют право забрать место захоронения, если за могилой никто не ухаживает. Заброшенное место на кладбище рискует быть признанным бесхозным. Это произойдет, если человек был погребен более 20 лет назад, а могила лишена следов посещения в течение нескольких лет. В таком случае умерший будет перезахоронен, а прежнее место используют повторно.

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