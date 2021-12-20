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16 минут назад

В ВОЗ понадеялись на преодоление пандемии после омикрона

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что организация обеспокоена скоростью распространения нового штамма коронавируса, однако есть надежда, что омикрон-штамм позволит победить пандемию, пишет ТАСС.

В ВОЗ понадеялись на преодоление пандемии после омикрона
Фото: ReutersReuters

«Очень надеемся, что это будет так. Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с «омикроном», чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», - сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, если удастся победить пандемию, коронавирус все равно никогда не уйдет, однако случаев заражения станет намного меньше и, соответственно, будет возможна борьба с этим заболеванием. Вуйнович также отметила, что в ВОЗ обеспокоены скоростью распространения нового штамма, так как сильный всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, и это вызывает опасения.

Вуйнович также надеется, что клиническая картина у тех, кто заболел омикрон-штаммом будет не столь серьезная, как у заболевших дельта-штаммом. При этом, по ее словам, это не значит, что серьезно заболевших не будет. Как и в случае с предыдущими штаммами при заболевании «омикроном» пациентов беспокоит головная боль, температура и поражение легких, также бывают осложнения, которые были характерны для предыдущих штаммов. Таким образом сейчас определить, кто болен «омикроном», а кто «дельтой», уже клинически практически невозможно. Она добавила, что для лечения заболевших «омикроном» эффективны методы и лекарства, которые использовались для предыдущих штаммов.

Общество,Мелита Вуйнович,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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