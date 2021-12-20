Киселев пригрозил Западу превращением в радиоактивный пепел

Россия готова применить силу, если Запад перейдет обозначенные ею «красные линии». Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев BBC.

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«Сто процентов, потому что для России это вопрос жизни и смерти», - сказал Киселев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Западу следует учитывать интересы России и не ставить ее в положение, когда ракеты НАТО могут достигнуть Москвы за 4 минуты.

По словам Киселева, Россия может создать аналогичную угрозу для Запада, но предпочитает избежать этого, чтобы не превратить все «в радиоактивный пепел».