Киселев пригрозил Западу превращением в радиоактивный пепел

Россия готова применить силу, если Запад перейдет обозначенные ею «красные линии». Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев BBC.
«Сто процентов, потому что для России это вопрос жизни и смерти», - сказал Киселев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что Западу следует учитывать интересы России и не ставить ее в положение, когда ракеты НАТО могут достигнуть Москвы за 4 минуты.
По словам Киселева, Россия может создать аналогичную угрозу для Запада, но предпочитает избежать этого, чтобы не превратить все «в радиоактивный пепел».
Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать переговоры о предоставлении Москве «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». При этом Путин подчеркнул, что ожидает получить «конкретные договоренности», которые исключат любые дальнейшие продвижения НАТО в восточном направлении и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, потому что устные обязательства западные коллеги не выполнили.