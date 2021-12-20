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17 минут назад

"Вопрос жизни и смерти": Киселев пригрозил Западу превращением в радиоактивный пепел

Россия готова применить силу, если Запад перейдет обозначенные ею «красные линии». Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев BBC.

Киселев пригрозил Западу превращением в радиоактивный пепел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сто процентов, потому что для России это вопрос жизни и смерти», - сказал Киселев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Западу следует учитывать интересы России и не ставить ее в положение, когда ракеты НАТО могут достигнуть Москвы за 4 минуты.

По словам Киселева, Россия может создать аналогичную угрозу для Запада, но предпочитает избежать этого, чтобы не превратить все «в радиоактивный пепел».

Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать переговоры о предоставлении Москве «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». При этом Путин подчеркнул, что ожидает получить «конкретные договоренности», которые исключат любые дальнейшие продвижения НАТО в восточном направлении и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, потому что устные обязательства западные коллеги не выполнили.

Общество,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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