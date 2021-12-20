Антиваксеров в России предложили штрафовать на 100 долларов

«У нас чудовищная ситуация со смертностью от ковида. Нужно срочно принимать радикальные меры. Пока же все спускают на тормозах. Власти не доделывают то, что нужно доделать. За всю военную кампанию в Афганистане мы потеряли 15 тысяч человек, а сейчас в день теряем одну тысячу граждан. Люди гибнут как мухи, а мы разводим руками, только пальчиком грозим, говорим, как некрасиво. Некрасиво сморкаться прилюдно, а не вводить ограничения», — отметил Пурясев.