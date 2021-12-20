Антиваксеров в России предложили штрафовать на 100 долларов

Россиян, отказывающихся ставит себе прививку от коронавируса, нужно штрафовать на 100 долларов, считает пульмонолог Сергей Пурясев. Его слова приводит ForPost.
«Ста долларов будет достаточно, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Эта сумма больно ударит по карманам граждан», — сказал Пурясев.
При этом, скептически настроенным по отношению к штрафам граждан России, он посоветовал посмотреть на Китай, где невозможно никуда попасть без QR-кода, Японию, на территории которой действуют жесткие ограничения, или на Европу, где введены многотысячные штрафы за отказ ставить прививку.
«У нас чудовищная ситуация со смертностью от ковида. Нужно срочно принимать радикальные меры. Пока же все спускают на тормозах. Власти не доделывают то, что нужно доделать. За всю военную кампанию в Афганистане мы потеряли 15 тысяч человек, а сейчас в день теряем одну тысячу граждан. Люди гибнут как мухи, а мы разводим руками, только пальчиком грозим, говорим, как некрасиво. Некрасиво сморкаться прилюдно, а не вводить ограничения», — отметил Пурясев.
В заключение пульмонолог сравнил антиваксеров с господами, которым «что-то не нравится в жизни» — они «привыкли попьянствовать в ресторанах» и, естественно, против того, что их «ограничивают сделать глоток пива».
«Тем временем люди в реанимациях борются за глоток воздуха. Так что для нас важнее: глоток пива или воздуха? Господа, вы о чем?» — возмутился Пурясев.