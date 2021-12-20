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1 час назад

Вильфанд предупредил о морозах до -24 ˚С в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозах до -24 ˚С в ряде регионов страны в ближайшие дни.

Вильфанд предупредил о морозах в ряде регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Северо-Западный федеральный округ, центр и юг Европейской части России окажутся под влиянием очень холодных воздушных масс. Начиная с сегодняшнего вечера, к 21:00 — 23:00 мск, температура будет от -12 до -15 градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться осадками и сильными порывами ветра», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, самые холодные сутки ожидаются в среду, поскольку дневные температуры будут в диапазоне -18...-20 ˚С, а в ночь на четверг может быть -22...-24 ˚С.

Похолодание прогнозируется в Московской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе.

Со своей стороны, ведущий специалист аналитического центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ближайшей ночью в столице ожидается похолодание до -17...-19 ˚С.

«Завтра в лучшем случае это -14...-16 ˚С. 22-го числа — самая холодная ночь, так называемая «ночь года», то есть самая длинная, но будет самая морозная. Морозы окрепнут до -20…-22 ˚С в городе и днём до -17...-19 ˚С, а это вообще будет самый холодный день для 22 декабря», — сказал он.

По его словам, такого холода в дневное время не было по меньшей мере в последние 40 лет.

Ранее начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая предупредила о морозах в регионе.

Общество,Татьяна Любецкая,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,Радиостанция "Говорит Москва",
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