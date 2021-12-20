ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

Россия выходит на плато по заболеваемости COVID. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Фото: ТАСС ТАСС

«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», — сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что страна постепенно выходит на плато, однако уровень заболеваемости остается очень высоким. По словам представителя ВОЗ, ежедневно в России заражаются новой инфекцией около 30 тысяч человек.