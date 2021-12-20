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1 час назад

ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

Россия выходит на плато по заболеваемости COVID. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России
Фото: ТАССТАСС

«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», — сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что страна постепенно выходит на плато, однако уровень заболеваемости остается очень высоким. По словам представителя ВОЗ, ежедневно в России заражаются новой инфекцией около 30 тысяч человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России может вырасти после новогодних каникул. Она уточнила, что регионы и дальше должны будут соблюдать ограничительные меры, несмотря на праздники.

Прививку от коронавируса включили в национальный календарь

Общество,Мелита Вуйнович,Татьяна Голикова,ВОЗ,
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