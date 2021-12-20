Прививку  от коронавируса включили в национальный календарь

Согласно документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.