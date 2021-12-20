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1 час назад

Прививку  от коронавируса включили в национальный календарь

Вакцину от коронавируса включили в национальный календарь прививок. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.

К приоритету 2-го уровня относятся, в частности, работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие и работники организаций сферы услуг.

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К приоритету 3-го уровня относятся государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет и призывники.

Отмечается, что вакцинация детей от 12 до 18 лет проводится добровольно при наличии письменного согласия одного из родителей.

Общество,Видео,Минздрав РФ,ВОЗ,МВД,
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