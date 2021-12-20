Житель Китая заботится о прилетевших из Сибири на зимовку птицах. Видео

"Обычно, начиная с середины октября и до конца декабря, лебеди прилетают сюда один за другим. Десятки тысяч лебедей прилетают на зимовку. С 15 марта лебеди улетают. Обычно такой график, пока длится теплый период на севере [Китая]", - рассказал Цзяньси.