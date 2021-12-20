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1 час назад

Житель Китая заботится о прилетевших из Сибири на зимовку птицах. Видео

Тысячи лебедей прилетели из Сибири на зимовку в китайскую провинцю Шаньси. На берегу реки Хуанхэ в окрестностях города Юньчэн пернатых традиционно встречает лесничий Хэ Цзяньси, которого местные жители уважительно называют "отец-Лебедь".

На кадрах видео, снятого в среду, 8 декабря, Цзяньси кормит играющих в воде птиц.

Мужчина работает лесничим в этом районе около 20 лет и в зимние месяцы кормит лебедей фуражом из кукурузы и капусты. Помимо лебедей на зимовку прилетают лысухи и гуси.

"Обычно, начиная с середины октября и до конца декабря, лебеди прилетают сюда один за другим. Десятки тысяч лебедей прилетают на зимовку. С 15 марта лебеди улетают. Обычно такой график, пока длится теплый период на севере [Китая]", - рассказал Цзяньси.

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