В РПЦ назвали преступными слова Лебедева о мощах святых

«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский… не просто святой Русской церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет... Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами», — написал Кипшидзе.