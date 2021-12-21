В РПЦ назвали преступными слова Лебедева о мощах святых

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский… не просто святой Русской церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет... Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами», — написал Кипшидзе.
Накануне Лебедев в своем Telegram-канале высказался о мощах святых, а также раскритиковал людей, поклоняющихся им.
Ранее Кипшидзе заявил, что главным критерием для решения суда по делам об оскорблении чувств верующих является раскаяние.