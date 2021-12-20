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16 минут назад

Глава ВОЗ подтвердил опасения относительно омикрон-штамма

Омикрон-штамм COVID-19 распространяется быстрее, чем дельта, и заражает привитых от коронавируса и переболевших им. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова передает Reuters.

ВОЗ подтвердила главное опасение относительно омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что омикрон распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Назван необычный "ночной" симптом штамма "омикрон"

Он также подчеркнул, что с высокой вероятностью новым штаммом коронавируса могут быть инфицированы люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19.

Общество,ВОЗ,Reuters,
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