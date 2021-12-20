ВОЗ подтвердила главное опасение относительно омикрон-штамма

Омикрон-штамм COVID-19 распространяется быстрее, чем дельта, и заражает привитых от коронавируса и переболевших им. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова передает Reuters .

«В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что омикрон распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он также подчеркнул, что с высокой вероятностью новым штаммом коронавируса могут быть инфицированы люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19.