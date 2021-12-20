Скабеева высмеяла Зеленского за оговорку о санкциях против России

«Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своем обращении он их назвал «примитивными»… Примитивные-превентивные… Какая разница! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л-логика», - написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник, 20 декабря, Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» заявил, что против России нужно ввести превентивные санкции для того, чтобы не допустить возможной эскалации ситуации на Украине и в других европейских государствах.