Скабеева высмеяла Зеленского за оговорку о санкциях против России

Телеведущая Ольга Скабеева посмеялась над оговоркой президента Украины Владимира Зеленского, предложившего вводить «примитивные» санкции против России.
«Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своем обращении он их назвал «примитивными»… Примитивные-превентивные… Какая разница! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л-логика», - написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник, 20 декабря, Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» заявил, что против России нужно ввести превентивные санкции для того, чтобы не допустить возможной эскалации ситуации на Украине и в других европейских государствах.
При этом глава украинского государства оговорился и назвал санкции «примитивными».
«Предпосылок, что президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря не вижу. Поэтому считаю, что наоборот нужны мощные примитивные… превентивные вещи. Мощные серьезные санкции. Чтобы даже не было ни единой мысли об эскалации в какой-либо регион», - заявил Владимир Зеленский.