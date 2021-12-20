Пересильд стала самой популярной актрисой у россиян

Юлия Пересильд, которая отправилась на МКС для съемок в фильме "Вызов", стала актрисой года, по оценкам зрителей, самым популярным актером признан Юра Борисов. Об этом свидетельствует исследование проекта Кино Mail.ru.

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Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах фильмов, сериалов и актеров на проекте за 2021 год.

"Самой популярной актрисой года названа отправившаяся на МКС ради съемок фильма "Вызов" Юлия Пересильд", - говорится на сайте проекта.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В 2021 году зрители увидели актрису в картине "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, который представлял Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, и других проектах.

В десятку лидеров также вошли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и другие.