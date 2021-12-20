Во Внуково объяснили видео с кидающими тюки грузчиками

Грузчики на появившейся в Telegram-канале «Москва 24» видеозаписи грубо кидают отправляющиеся в химчистку бортовые пледы, а не багаж пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пишет РИА Новости .

Ранее в Telegram-канале «Москва 24» появилась видеозапись, где видно, как грузчики кидают тюки с самолета. Сначала они их сбрасывают по ступеням трапа, затем грузчик кидает их к борту автомобиля, стоящего в нескольких метрах. Тюки падают на землю у грузовика. В подписи к видеозаписи говорится, что так происходит разгрузка багажа в аэропорту «Внуково».