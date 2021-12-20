Уникальность Медицинского цифрового диагностического центра от СберМедИИ подтверждена патентом на изобретение

Компания СберМедИИ получила патент от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на изобретение цифровой платформы для постановки медицинских диагнозов на основе искусственного интеллекта с возможностью верификации врачом. Изобретение относится к области вычислительной техники.

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Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) создан для поддержки принятия врачебных решений на основании данных первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики. Разработка объединяет более 50 продуктов СберМедИИ, а также других компаний экосистемы Сбера и партнёров, среди которых умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и многие другие решения. На платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на «цифровой консилиум» данные исследований и получить консультации и помощь при постановке диагнозов по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования.

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Уникальность MDDC заключается в применении алгоритмов искусственного интеллекта для обработки медицинских исследований и дальнейшей верификации полученных данных врачами-специалистами и формирования заключения. MDDC интегрируется в интерфейсы медицинских учреждений. В процессе работы происходит обмен данными с лечебно-профилактическими учреждениями, по протоколу DICOM через защищённый канал связи.

Медицинский цифровой диагностический центр открывает новые возможности для лечебно-профилактических учреждений России, которые получают для работы эффективный инструмент с искусственным интеллектом. MDDC позволяет клиникам по всей стране обеспечить бесшовный доступ к компетенциям врачей различных специальностей, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов вне зависимости от места нахождения пациента и клиники.

Отмечу удобство интерфейса для врачей, загрузить цифровые документы можно через веб-интерфейс, либо через программы, уже интегрированные в медицинскую информационную систему (МИС) клиники. Платформа работает с такими медицинскими данными, как DICOM, EDF, tiff, jpeg, svs, текстовыми данными

Игал Зак, Генеральный директор СберМедИИ