Во Внуково объяснили видео с кидающими тюки грузчиками

Грузчики на появившейся в Telegram-канале «Москва 24» видеозаписи грубо кидают отправляющиеся в химчистку бортовые пледы, а не багаж пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пишет РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале «Москва 24» появилась видеозапись, где видно, как грузчики кидают тюки с самолета. Сначала они их сбрасывают по ступеням трапа, затем грузчик кидает их к борту автомобиля, стоящего в нескольких метрах. Тюки падают на землю у грузовика. В подписи к видеозаписи говорится, что так происходит разгрузка багажа в аэропорту «Внуково».
«На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой/выгрузкой багажа авиапассажиров. На кадрах видео - разгрузка бортового имущества: использованных мягких пледов. После разгрузки вещи будут отправлены в химчистку для санитарной обработки. Загрузка и выгрузка багажа пассажиров в международном аэропорту «Внуково» находится в ведении службы, которая не имеет отношения к данному видео», - пояснили в пресс-службе.