В России испытывают трехкомпонентную вакцину

«Просто надо понимать, что это многокомпонентный подход, который заключается не только в документации, но и в анализе площадки, выезде комиссии, ну и так далее. Мы это неоднократно проходили с желтой лихорадкой [вакцину разработал Центр им. Чумакова], поэтому спокойно на эту тему работаем», — сказал Ишмухаметов.