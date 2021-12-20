В России испытывают трехкомпонентную вакцину

Вакцина от коронавируса «КовиВак» пройдет испытания на предмет эффективности применения трех доз препарата, об этом сообщил генеральный директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Дорабатываем вопрос, конкретно институт Чумакова подал [документы] на клинику, на бустер, на три, собственно инъекции. Трехразовое введение через 21 день», — объяснил Ишмухаметов.
Он отметил, что в Центре ожидают одобрения «КовиВака» специалистами ВОЗ через полгода. По словам гендиректора, причиной такого срока являются бюрократические моменты, которые необходимо пройти всем, кто предоставляет свои вакцины для оценки организацией.
«Просто надо понимать, что это многокомпонентный подход, который заключается не только в документации, но и в анализе площадки, выезде комиссии, ну и так далее. Мы это неоднократно проходили с желтой лихорадкой [вакцину разработал Центр им. Чумакова], поэтому спокойно на эту тему работаем», — сказал Ишмухаметов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВОЗ может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже в ближайшие месяцы.